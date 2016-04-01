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Фоторепортажи

Лето в Кенозерье

Лето в Кенозерье

Корова - двигатель туризма

Корова - двигатель туризма

Сенсация-фест

Сенсация-фест

«МОСТ-2016»

«МОСТ-2016»

С какого, парень, года?

С какого, парень, года?

«Михаил Сомов» уходит в рейс

«Михаил Сомов» уходит в рейс

Достойны награды

Достойны награды

Вознесенские зарисовки

Вознесенские зарисовки

Мне сверху видно все

Мне сверху видно все

Арктика ждет

Арктика ждет

Последний звонок-2016

Последний звонок-2016

Викинг-день

Викинг-день

9 мая 2016 Архангельск

9 мая 2016 Архангельск

Майская эстафета-2016

Майская эстафета-2016

Архангельск поет о Победе

Архангельск поет о Победе

Паркет блистал

Паркет блистал

Звезда нашей Великой Победы

Звезда нашей Великой Победы

Страстные танцы

Страстные танцы

Сорок лет не отмечают

Сорок лет не отмечают

Мамонов в Архангельске

Мамонов в Архангельске

Снежная битва

Снежная битва

Восторг и трепет

Восторг и трепет

Флешмоб от Северного хора

Флешмоб от Северного хора

Беспощадные 7:0

Беспощадные 7:0

Бей первым!

Бей первым!

На собачьих упряжках - к родным местам

На собачьих упряжках - к родным местам

Лыжня России-2016

Лыжня России-2016

Лед надежды нашей

Лед надежды нашей

Победа за нами!

Победа за нами!

Тромсе: город, захваченный кино

Тромсе: город, захваченный кино

Феерия света и огня

Феерия света и огня

На стихи Рубцова. Поет Александр Юркин

На стихи Рубцова. Поет Александр Юркин

Просто Трубин. Просто иллюстрации

Просто Трубин. Просто иллюстрации

Хрустальные звоны Каргополя

Хрустальные звоны Каргополя

Стадион «Труд» - 2100 зрителей - Найди себя!

Стадион «Труд» - 2100 зрителей - Найди с…

Как мы с пограничниками в Арктику летали

Как мы с пограничниками в Арктику летали

Винни Пух для всех-всех-всех

Винни Пух для всех-всех-всех

Царевна-лягушка и другие зверушки

Царевна-лягушка и другие зверушки

Именем императора

Именем императора

Медаль за труд

Медаль за труд

Ехали казаки

Ехали казаки

Кто в домике живет?

Кто в домике живет?

Закидали валенками

Закидали валенками

Экзотическая красота

Экзотическая красота

Выходные на льду

Выходные на льду

Евгению Овсянкину посвящается

Евгению Овсянкину посвящается

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь

Не родись царем

Не родись царем

Кто успел, тот и съел

Кто успел, тот и съел

По Соломбале бегом

По Соломбале бегом

Без сучка без задоринки

Без сучка без задоринки

Курочка, да не та

Курочка, да не та

Оркестры грянут марш

Оркестры грянут марш

Любимый праздник

Любимый праздник

«Мальчики с бантиками»

«Мальчики с бантиками»

Цирк приехал!

Цирк приехал!

Два часа экстрима

Два часа экстрима

Парад колясок в День семьи

Парад колясок в День семьи

Полвека вместе

Полвека вместе

Замуж хочется

Замуж хочется

Матерые морские волки

Матерые морские волки

Фестивальное

Фестивальное

День города-2015

День города-2015

«Крузенштерн»

«Крузенштерн»

Клерки снимают головы

Клерки снимают головы

Эх, тальянка!

Эх, тальянка!

Трещев-75

Трещев-75

Семь тысяч рокеров

Семь тысяч рокеров

Трехмачтовая красота

Трехмачтовая красота

«Русские витязи» в День России

«Русские витязи» в День России

Печальная магия блюза

Печальная магия блюза

Велопарад в Северодвинске

Велопарад в Северодвинске

Равняйсь! Смирно!

Равняйсь! Смирно!

Лягушиный король

Лягушиный король

Волшебство в Изумрудном городе

Волшебство в Изумрудном городе

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